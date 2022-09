Energiekrise: Skiauftakt auf weißem Band in Mittersill fällt aus

Das Schneedepot auf der Resterhöhe in Mittersill wird vorerst nicht zu einer Skipiste ausgewalzt. Das hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Kritiker auf den Plan gerufen. Die Verschiebung des Skibetriebes auf den November hat mit der aktuellen Energiekrise zu tun.

Die Skipiste im Grünen auf der Resterhöhe bei Mittersill war in den vergangenen Jahren ein programmierter Aufreger. Kritiker sahen das weiße Band in der Herbstlandschaft als Sinnbild für die Auswüchse des Tourismus und fühlten sich an die "Piefke-Saga" erinnert. Der Skibetrieb bei mitunter hohen zweistelligen Plusgraden sorgte auch angesichts der Klimakrise für Kopfschütteln.

"Erst wenn es weiß ist"

2022 fällt der alljährliche Streit aus. "Das machen wir heuer nicht. Das haben wir letzte Woche im Aufsichtsrat ...