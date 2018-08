Teodor Currentzis schloss den Zyklus mit der Siebten ab.

Zuletzt durften die Streicher der MusicAeterna aus Perm also auch noch headbangen, wie man das Schütteln der Haarpracht in schwereren Rockzirkeln nennt. Das Finale der Siebten bot sich in der kompromisslos vorwärtsdrängenden Interpretation von Teodor Currentzis natürlich auch für diese im klassischen Kontext eher fremde Geste an.