In Berlin steht eine Zeitenwende bevor

Erst 2019 wird Kirill Petrenko offiziell das Chefamt bei den Berliner Philharmonikern übernehmen. Das Vorspiel in Salzburg: ein Versprechen.

Jetzt war er also endlich da, der sehnsüchtig Erwartete. Dabei können ihn die Musikfreunde gar nicht weit von hier, in München, ohnedies noch in den nächsten zwei Spielzeiten in Oper und Konzert erleben, so wie sie schon unvergessliche Erlebnisse in den vergangenen Jahren haben durften. Kirill Petrenko, der 46-jährige kleine Wundermann aus Omsk, stellte sich aber nun in besonderer Rolle vor - als designierter Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, die seit Karajans Zeiten obligat den symphonischen Sommerausklang in Salzburg gestalten. In Berlin wird Petrenko sein Amt offiziell erst im Herbst 2019 antreten, aber in Salzburg darf man wohl davon ausgehen, dass er ab nun regelmäßig wenigstens zum Finale kommen wird. Und träumen wird man ja bei der Gelegenheit auch dürfen: Schließlich waren die Berliner Philharmoniker jahrzehntelang die Stützen der Salzburger Osterfestspiele . . .