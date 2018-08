Was immer noch aus ihnen wird: Sie sind schon etwas

Ein guter Jahrgang: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Young Singers Project in einem bunten Opernkonzert.

Freddie De Tommaso braucht sich womöglich um seine Zukunft keine Sorgen zu machen, auch wenn er zunächst klein anfängt: als Mitglied im Opernstudio der Bayerischen Staatsoper. Aber der italienisch-britische Tenor dürfte so, wie er sich im Abschlusskonzert des Young Singers Project der Salzburger Festspiele im Mozarteum eingeführt hat, zu Höherem berufen sein. Die Arie des Edgardo "Fra poco a me ricovero" aus Donizettis "Lucia di Lammermoor" zeigte eine Prachtstimme: famos durchgebildet in allen Lagen, zu jugendlicher Attacke genauso fähig wie zu markant auf dem Atem gesungener Linienbildung, mit metallischer Kraft, strahlender Höhe und kernigem Schmelz, kurz: ein lyrischer Tenor wie aus dem (Gesangs-)Bilderbuch. Die Ensemblebeigaben als "Bohème"-Rodolfo und Bernsteins Candide (am Tag des 100. Geburtstags von Leonard Bernstein gaben alle 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projekts das Finale der Oper) wiesen auch auf eine schöne Bandbreite dieses Sängers hin.