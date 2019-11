Der FC Red Bull Salzburg trifft am Samstag, 23.November, um 17 Uhr in der Red Bull Arena auf den SKN St. Pölten.

Im Hinspiel setzten sich Erling Braut Haaland und Co. im August 2019 in St. Pölten mit 6:0 durch. Doch die Niederösterreicher sind stets für eine Überraschung gut, wie sie zuletzt beim1:0-Sieg beim SK Rapid Wien gezeigt haben. Nach dem1:1 in der Champions-League-Gruppenphase gegen Napoli ist das Team von Jesse Marsch vor eigenem Publikum jedoch wieder voll auf Sieg eingestellt.

Quelle: SN