Salzburger Liga: Straßwalchen verpflichtet Tormann eines Ligakonkurrenten

Die Flachgauer fixierten den dritten Neuzugang für den Abstiegskampf im Frühjahr.

Straßwalchen arbeitet weiter am Kader für die Frühjahrssaison, in der der Verbleib in der Salzburger Liga gesichert werden soll. Mit 17 Punkten überwintern die Flachgauer an der zwölften Stelle, fünf Zähler vor Anif - und damit dem ersten Abstiegsrang. Mit Laurin Pichler (Henndorf) und Dominik Schachner (Oberhofen) haben zwei Offensivspieler nach der Herbstsaison ihren Abschied verkündet. Seit Montag steht nun ein dritter Neuzugang fest.

Nico Tezzele befeuert Konkurrenzkampf im Tor

Nach Routinier Adil Alic (Hallein), der das Zentrum stärken soll, und Talent Hismael King (Golling), der ein Tempospieler für die Offensive ist, wechselt auch ein Schlussmann zu den Straßwalchnern. Nico Tezzele hatte sich schon vor einigen Tagen mit den Vereinsverantwortlichen über ein Engagement verständigt, nun ist auch die Einigung mit seinem bisherigen Club Seekirchen erzielt.