Bei der Eiskunstlauf-EM in Minsk wird es für das Paar Miriam Ziegler und Severin Kiefer für das Podest noch nicht reichen.

Die Entwicklungskurve zeigt steil nach oben, aber für den großen Wurf, sprich für einen Medaillenrang, ist es noch zu früh. Das Paar Miriam Ziegler/Severin Kiefer bleibt vor den Europameisterschaften im Eiskunstlauf diese Woche im weißrussischen Minsk realistisch. "Wir haben in dieser Saison schon zwei Siege geschafft, aber mit einem fünften Rang wären wir bei der EM sehr zufrieden", meint der Salzburger, dessen Partnerin nun auch für den Salzburger Verband antritt und gleichfalls im Heeres-Leistungssportzentrum Rif stationiert ist. "Burgenländerin bin ich deshalb trotzdem geblieben, das ist meine Herkunft", sagt Miriam Ziegler.

Da in Österreich die Möglichkeiten seit Jahren beschränkt sind, sich im Eiskunstlaufen weiterzuentwickeln (in Salzburg gibt es z. B. über die Sommermonate kein Eis), arbeitet das Paar, sooft es geht, mit einem internationalen Trainerteam in Berlin. Die Leitung liegt beim deutschen Paarlauf-Spezialisten Knut Schubert. Ende vergangenen Jahres verstarb der französische Trainer Jean-François Ballester. Das Paar verzichtete auf die Bestellung eines deklarierten Nachfolgers.

In Minsk geht es für Ziegler/Kiefer am Mittwoch mit dem Kurzprogramm los, am Donnerstag folgt die Kür. Ein weiterer Saisonhöhepunkt ist die Weltmeisterschaft von 18. bis 24. März in der japanischen Stadt Saitama. Aber auch die nächsten Europameisterschaften 2020 sind für das Paar schon ein Thema. In Graz genießt Österreichs Vorzeigepaar den Heimvorteil.

In Minsk ist Salzburg erstmals bei einer Europameisterschaft im Damenbewerb vertreten. Die 18-jährige Sophia Schaller vom Schulsportmodell gibt ihr Debüt bei einem Großereignis.