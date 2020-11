Wirtschaft läuft gegen Schulschließung Sturm: "Wer soll dann noch arbeiten?"

Die Wirtschaft läuft gegen Schulschließungen Sturm. Auch weil dann beide Eltern Recht auf je vier Wochen Sonderbetreuung hätten, ohne Zustimmung des Arbeitgebers. Jetzt wird nachgebessert.

In vielen Betrieben steigt die Nervosität. Sollten in den kommenden Tagen wie derzeit diskutiert die Schulen auch für Unterstufen und Volksschüler geschlossen werden, könnte das die Wirtschaft massiv treffen. Sorgen bereitet den Unternehmen vor allem das in der Vorwoche von der Regierung angekündigte Recht auf Sonderbetreuungszeit. Jeder Mitarbeiter, der Kinder unter 14 Jahren hat, hätte demnach Anspruch auf vier Wochen Freistellung, falls Schulen und Kindergärten schließen. Und das auch ohne Zustimmung des Arbeitgebers. Der Staat würde dafür "vollen Kostenersatz" bieten, ...