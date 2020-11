Das zähe Ringen um den "Schul-Lockdown"

Während die Zahl der Intensivpatienten steigt, steigt auch die Sorge vor weiteren Schulschließungen.

. Angesichts der extrem angespannten Coronasituation in Österreich dürften gegen Ende der Woche neue Verschärfungen verkündet werden. Die Hinweise verdichten sich, dass es auch zu weiteren Schulschließungen kommt, nachdem die Oberstufen bereits auf Heimunterricht umgestellt sind. Einen Hinweis darauf lieferte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) selbst. Nachdem er in den vergangenen Wochen massiv gegen Schulschließungen aufgetreten ist, hat er am Mittwoch darauf verwiesen, dass diese nicht seine Entscheidung seien, sondern "eine Sache des Gesundheitsministers in Zusammenarbeit mit der Regierungsspitze". Er könne ...