Die Zahlen sprechen gegen Schulschließungen

Der Anteil der Pflichtschüler am Infektionsgeschehen ist zuletzt sogar deutlich gesunken.

Von 317 Tagen seien die Oberstufenschüler heuer erst an 83 Tagen in der Schule gesessen, kritisiert die Salzburger Landesrätin Andrea Klambauer (Neos). Sie machte am Mittwoch im Salzburger Landtag ihrem Ärger über eine mögliche Schließung aller Schulen Luft. Kinder hätten ein Recht auf Bildung. Entgegen dem Willen des Bildungsministers, der Eltern sowie der Bildungsreferenten der Länder wolle Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die Schließung der Schulen durchdrücken. Auch die Kindergärten müssten unbedingt offen bleiben. Schulen und Kindergärten seien nicht die Treiber ...