Lehrling sein in Salzburg

Aber so weit ist nicht jede und nicht jeder: Manche stehen gerade vor der Frage "Lehre, Ja oder Nein?" bzw. "Welcher Lehrberuf passt zu mir?". Mit 15 Jahren fallen diese Entscheidungen nicht immer leicht, immerhin hat man die Qual der Wahl - österreichweit stehen rund 200 Lehrberufe zur Auswahl, 145 werden in Salzburg angeboten. Und: "Jugendliche in Salzburg können aus einem sehr breiten Lehrstellenangebot auswählen", weiß Norbert Hemetsberger, Leiter der Lehrlingsstelle in der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS). Zuletzt konnte ein junger Mensch auf der Suche nach einer Lehrstelle laut AMS-Statistik zwischen 4,7 Lehrstellen wählen.

Eines ist jedenfalls klar: Eine abgeschlossene Lehre zahlt sich aus!

Bereits während seiner Lehrzeit verdient ein Lehrling mehr als 55.650 Euro brutto. Dazu ist er ab dem ersten Tag pensionsversichert. Besonders in bestimmten Branchen, dort, wo der sogenannte Fachkräftemangel herrscht, werden nach erfolgreicher Lehrabschlussprüfung Spitzen-Einstiegsgehälter gezahlt. Im Schnitt verdienen junge Menschen 18 Monate nach der Lehrabschlussprüfung mehr als 2400 Euro brutto monatlich, mehr als es Absolventinnen und Absolventen einer berufsbildenden höheren Schule tun. Besonders gut bezahlte Lehrberufe sind klassischerweise im Bereich IT und EDV, in der Elektrotechnik und in der Baubranche zu finden - so erwartet dich als Pflasterer/-in ein Einstiegsgehalt von bis zu 2720 Euro. Zudem wird in Österreich immer öfter die "Lehre mit Matura" angeboten, eine gute Möglichkeit, um einen zusätzlichen Abschluss zu erwerben, der in Folge auch einen positiven Einfluss auf dein Gehalt hat. Mit der Berufsmatura hast du außerdem die Chance, irgendwann ein Studium zu beginnen.

Im Bundesland haben zuletzt übrigens 2320 junge Menschen eine Lehre begonnen. Im Vorjahr gab es noch 2245 Lehreinsteigerinnen und -einsteiger. Das ist ein Plus von 3,3 Prozent. "Es ist erfreulich, dass der Zulauf in die duale Berufsausbildung weiter anhält", sagt Norbert Hemetsberger von der WKS. Er ist überzeugt: "Initiativen wie die Modernisierung der Ausbildungsinhalte vieler Lehrberufe, das Programm Lehre mit Matura und eine intensive Imagearbeit haben sicherlich zu diesem positiven Effekt beigetragen."



Die häufigsten Lehrberufe in Salzburg

Lehrberufe gibt es rund 200, 145 werden in Salzburg angeboten. Mehr als die Hälfte der zuletzt 7981 Lehrlinge im Bundesland übt jedoch nur zehn der Berufe aus. "Diese werden einfach am häufigsten gebraucht", weiß Norbert Hemetsberger von der Lehrlingsstelle der WKS.

Die Top 5 der Lehrberufe in Salzburg:

1 Einzelhandelskaufmann/-frau

Verbreitet bei Burschen wie Mädchen: 849 junge Menschen wurden zuletzt ausgebildet.

2 Elektrotechniker/-in

652 junge Leute haben diesen Beruf gewählt. Bei den Burschen ist er der häufigste: 630 (11,8%) haben sich für diese Lehre entschieden.

3 Kraftfahrzeugtechniker/-in

629 junge Leute wurden hier zuletzt ausgebildet.

4 Metalltechniker/-in

539 Lehrlinge gab es hier Ende 2022.

5 Bürokaufmann/-frau

517 junge Menschen haben diesen Beruf gewählt.

Alle Daten: Stand 31. Dezember 2022, Quelle: WKS



Branchen, die am dringendsten Lehrlinge suchen

Ein Blick in die Statistik des AMS zeigt, wo im Bundesland Salzburg die meisten Lehrlinge fehlen.

1 Einzelhandelskaufmann/-frau

Auch bei den meisten offenen Lehrstellen hat der Einzelhandel die Nase vorn: 260 offene Lehrstellen waren hier zuletzt sofort verfügbar.

2 Koch/Köchin

Stark gefragt sind Lehrlinge in den Branchen Gastronomie und Fremdenverkehr: In der Küche gab es zuletzt 141 offene Stellen.

3 Restaurantfachmann/-frau

In diesem Bereich konnten junge Menschen zuletzt aus 136 offenen Stellen auswählen.

4 Hotel- und Gastgewerbeassistent/-in

Genau 62 offene Lehrstellen gab es hier zuletzt.

5 Metalltechniker/-in Maschinenbautechnik

Lehrlinge für 44 sofort verfügbare offene Stellen wurden in diesem Bereich gesucht.

Daten: Stand 25. Oktober 2023, Quelle: AMS