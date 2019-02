Die meisten Asylbewerber sind noch auf ihrer Lehrstelle

Die Zahl der Asylbewerber, die als Lehrlinge arbeiten, ist seit Monaten kaum gesunken. Nur vereinzelt kam es zu Abschiebungen. Gerichte bewerten stärker, wie gut jemand integriert ist.

Vor knapp einem halben Jahr hat die türkis-blaue Bundesregierung entschieden, Asylbewerber nicht einmal mehr in offiziell anerkannten Mangelberufen als Lehrlinge zuzulassen. Damals gab es ca. 1150 jugendliche Asylbewerber in Österreich, die eine Lehrlingsausbildung begonnen hatten. Deshalb wurde bei Flüchtlingsorganisationen und in den betroffenen Betrieben vielfach eine Welle von Abschiebungen befürchtet. Doch das war nur in Einzelfällen der Fall, zeigen Zahlen des Arbeitsmarktservice. Es wurden weniger als zehn Prozent dieser Lehrverhältnisse beendet.