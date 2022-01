Prominente und "alte" Grüne sprechen sich gegen Impfpflicht aus

Schon vor Wochen hatte der offene Protestbrief des dreifachen Salzburger Olympiasiegers Felix Gottwald für Schlagzeilen gesorgt, gemeinsam mit anderen bekannten Persönlichkeiten hat er die Plattform "Zukunft jetzt" aus der Taufe gehoben.

An seinem 46. Geburtstag am 13. Jänner 2022 machte der Salzburger Olympiasieger Felix Gottwald das Manifest "Für ganzheitliche Gesundheit, Grundrechte und Gemeinwohl" auf seiner Facebookseite öffentlich. 100 Erstunterzeichner und Erstunterzeichnerinnen treten darin für eine individuelle Impfentscheidung ein. Sie appellieren an die Abgeordneten zum Nationalrat, bei der Parlamentssitzung am Donnerstag gegen die Impfpflicht zu stimmen.

"Anstelle einer Impfpflicht für alle ist eine individuelle Entscheidung nach Risikofaktoren vorzuziehen und für entsprechende Beratungsgespräche die nötige Zeit aufzuwenden. Das gilt auch für jede Wiederholungsimpfung. Jede Impfung muss auf einer freien und gut reflektierten Entscheidung basieren", steht in dem Manifest von "Zukunft jetzt". Es gehe darum, Alternativen zur Impfpflicht und eine neue Diskussions- und Kommunikationskultur zu entwickeln. Vor allem aber plädieren die Manifest-Unterzeichner für ein "differenziertes Wissenschaftsverständnis". "EINE von allen anerkannte wissenschaftliche Wahrheit ist ähnlich selten wie ,Konsens' in der Politik und jedenfalls zeitlicher Entwicklung unterworfen." Auch die Punze "Wissenschaftsleugner*in" werde deswegen abgelehnt. Abgelehnt werde auch die Einteilung in Getestete, Geimpfte und Genesene - "Gesunde kommen in dieser Einteilung gar nicht mehr vor" - sowie jegliche Form der Diffamierung und Diskriminierung einer dieser Gruppen.

Bekannte Unterstützerinnen und Unterstützer

Mitunterschrieben haben auch Alt-Grüne wie der frühere Salzburger Klubobmann Christian Burtscher und die Ex-Bundessprecherin Madeleine Petrovic, Bestsellerautor und Arzt Rüdiger Dahlke, die Schauspielerinnen Nina Proll und Sabine Petzl sowie ihr Kollege August Zirner, Kabarettist Roland Düringer, Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb und ihr Mann, der Physiker Wolfgang Kromp, Olympiasiegerin Trixi Schuba, Olympiasieger Bernhard Gruber, die Unternehmer Heini Staudinger (GEA Waldviertler) und Erwin Thoma (Thoma GmbH) oder der Publizist Christian Felber. Die Alt-Grünen Burtscher und Petrovic kritisieren damit die Linie ihrer Parteifreunde in der Regierung. Der Kommentar von Christian Burtscher: "Ich haue nicht auf die Leute hin, habe auch vermittelt, dass es g'scheit gewesen wäre, aus dieser Sackgasse herauszugehen."



In letzter Minute soll die Einführung der Impfpflicht nach Vorstellung von "zukunft-jetzt.at" noch gestoppt werden, knapp 13.000 Leute haben diesem Anliegen bis zum Montagnachmittag ihre Unterstützung gegeben. Bisher prallten aber alle Kritik und auch die organisatorischen Bedenken an der Regierungsspitze ab. Am Sonntag präsentierten Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) das neue Impfpflichtgesetz, am Donnerstag soll es im Nationalrat beschlossen werden.

Bereits im November hatte Felix Gottwald sich aus Enttäuschung über die Coronapolitik der Regierung aus der Bundessport GmbH zurückgezogen. Sein offener Brief damals hatte für viel Wirbel gesorgt, er erntete viel Zuspruch, aber auch Kritik. Zurückgezogen hat er sich dennoch nicht, im Gegenteil, er bezieht weiter öffentlich Stellung.