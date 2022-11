Mütterheime am Wolfgangsee: NS-Elite versteckte sich in der Sommerfrische

Am Wolfgangsee waren mehrere Mütterheime für deutsche Frauen und ihre Kinder eingerichtet: im Bürglgut bei Strobl, in der Villa Kestranek sowie in der Villa Herz in St. Gilgen. Gegen Ende des Krieges versteckten sich dort hohe NS-Offiziere.

SN/privatarchiv wasmeier Werbeplakat der NSV für das Hilfswerk „Mutter und Kind“.