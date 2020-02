1918 wurde der Adel abgeschafft. Wie leben einstige Adelige heute? Nachgefragt, im ersten Teil der SN-Serie, im Haus Schwarzenberg.

Johannes "Aki" Schwarzenberg zieht an seiner Pfeife. Gleich darauf verschwindet sein Kopf in einer Rauchwolke. Der 52-Jährige sitzt in einem Fauteuil im Salon des Schlosses Obermurau unweit der salzburgisch-steirischen Grenze und macht gerade eine kurze Nachdenkpause, bevor er auf die ...