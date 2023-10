Kürbis-Zwetschken-Amaretto-Marmelade

Die Seminarbäuerin Margret Gimpl verrät ihr Rezept für eine köstliche, herbstliche Marmelade-Variation.

Margret Gimpl ist Seminarbäuerin in Scheffau am Tennengebirge.

Zutaten

( für ca. 8 Gläser à 200 g)



600 g Kürbisfruchtfleisch

(z.B. Hokkaido)

400 g Entsteinte Zwetschken

500 g Gelierzucker 2:1

1/2 Teelöffel Zimt

4 cl Amaretto

2 Esslöffel Rum



Zubereitung



Kürbis waschen, vierteln, entkernen und in grobe Stücke schneiden. Pflaumen waschen, entsteinen und in Stücke schneiden.



400 g Zwetschken und 600 g Kürbis abwiegen, mit dem Gelierzucker in einem Topf vermischen und unter ständigem Rühren aufkochen (ca. 20 min.). Mit Hilfe eines Pürierstabes fein pürieren.



Erneut aufkochen (RÜHREN!) und weitere drei Minuten sprudelnd kochen lassen. Zuletzt den Amaretto und den Rum untermischen. Sofort heiß in Gläser füllen und diese gut verschließen.