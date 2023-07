Strafanträge gegen zwei Spitzenbeamte in Hallein nach Hausdurchsuchung

Das Veröffentlichen von vertraulichen Informationen in Hallein hat nun ein gerichtliches Nachspiel. Teil eins folgt bereits am 10. August. Es geht um einen Vertrauten des Bürgermeisters.

Chat-Affäre, Hausdurchsuchung im Rathaus, Sachverhaltsdarstellungen der ÖVP gegen den SPÖ-Bürgermeister: In der Stadtgemeinde Hallein flogen in den vergangenen Jahren politisch durchgehend die Fetzen. Die Liste der gegenseitigen Vorwürfe und Anfeindungen ist so lang, dass man mittlerweile locker den Überblick verlieren ...