Transfers in der Salzburger Liga: Jukic setzt in Puch auf Jukic - weiterer Abgang fix

Die Tennengauer holen einen talentierten Anifer und verlieren einen Routinier.

Puch stellt sich dem Abstiegskampf der Salzburger Liga im Frühjahr mit einem deutlich veränderten Kader. Nach Fabian Schweiger (Hallein), Julian Vincetic (Ostermiething), David Sandic (Elixhausen), Niklas Preslmayr (SAK), Predrag Gavric (Eugendorf) und Nemanja Peric wird auch Matthias Finder nicht mehr für die Tennengauer auflaufen. Dafür setzt der Verein, der als Tabellenelfter im Herbst unter den Erwartungen geblieben war und nach dem Rücktritt von Trainer Andreas Fötschl nun sportlich von Mersudin Jukic angeführt wird, auf genesene Kadermitglieder wie Bartu Aygün oder Maximilian Grasegger, aber auch auf neue Kicker.

Finder weg - Puch verspricht sich viel von Kenan Sejdic

Nach Abwehrspieler Osman Uygur (Anif) und Angreifer Eyüp Erdogan stießen zuletzt die Brüder Kenan und Anis Sejdic (alle Hallein) zum Team. Vor allem von Kenan Sejdic, der mit Inter Kleßheim auch in der 1. Futsal-Bundesliga spielt, verspricht sich Jukic viel. "Ein guter, junger, hungriger Spieler, technisch stark, überall einsetzbar und torgefährlich", sagt Puchs Neo-Trainer über den 20-jährigen Offensivspieler.

Sanel Jukic künftig Trainersohn

Bei einem weiteren Neuzugang ist alles auf Schiene. Aus Anif wird Sanel Jukic nach Puch wechseln. Der 16-jährige Sohn von Mersudin Jukic kam im Herbst noch nicht in der Salzburger Liga zum Einsatz, traf für Anifs 1b in der 1. Klasse Nord zwei Mal. Nun wolle er etwas Neues probieren, sagt Jukic senior. Noch seien die Formalitäten mit Anif zwar nicht geklärt. "Aber Sanel kommt zu 99 Prozent. Ich freue mich, dass er sich für uns entschieden hat", sagt Mersudin Jukic.

Kein Druck für 16-Jährigen

Der 39-Jährige, der seine Spielerkarriere im Herbstfinale beendet hat und an diesem Wochenende die nächste Fortbildungsetappe in Rif absolviert, sieht in der Doppelrolle als Vater und Coach keine Probleme. "Im Training sind alle Spieler gleich. Sanel muss Gas geben wie jeder andere auch", sagt Mersudin Jukic, der den Ball ohnehin flach halten will. Sein Sohn werde die Vorbereitung mitmachen, ab März durch den Start der Berufsschule aber eingeschränkt sein und keine Bäume ausreißen. "Er soll sich bei uns weiterentwickeln." Ob der Junior der letzte Winterneuzugang bleiben wird, sei offen. "Wir sind zufrieden, aber wenn noch etwas passt ..."