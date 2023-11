Salzburger Liga: Hallein verliert eine ganze Mannschaft - Ligakonkurrenten bedienen sich

Den Tabellenvierten werden im Winter zumindest elf Spieler verlassen. Davon profitieren etwa Puch und Seekirchen.

Hallein ist im Sommer mit einem sehr großen Kader in die Hinrunde der Salzburger Liga gestartet. Im Laufe der Herbstsaison kamen dann 25 Spieler auf dem Weg zum vierten Tabellenplatz zum Einsatz. Kurz nach dem Start der Winterpause ist absehbar: Cheftrainer Christoph Lessacher wird im Frühjahr weniger Auswahl haben. Denn nach den bereits als Abgänge verabschiedeten Christoph Siller (Anif), Adil Alic (Straßwalchen), Eyüp Erdogan (Puch), Elvis Ozegovic (Golling), Halid Hasanovic (Friedburg) und Adin Kuljic (Oberösterreich) werden weitere Spieler die Tennengauer verlassen.

Sejdic zu Puch, Leitenstorfer nach Seekirchen

Wie Sebastian Voglmaier, der mit den Westligisten Austria Salzburg und Grünau in Verbindung steht, zieht es auch Ben Leitenstorfer zu einem aktuell besser platzierten Club. Der 20-Jährige, der auch in Golling, Kuchl und Grödig kickte, schließt sich Seekirchen an. In der Salzburger Liga bleiben auch Kenan und Anis Sejdic. Die Brüder wechseln nach Puch. Christoph Kendler wird berufsbedingt nicht mehr Teil der Halleiner Kampfmannschaft sein. Ob er im 1b-Team spielt oder sich etwa Oberalm anschließt, ist laut Hallein-Sportchef David König noch offen. Zudem dementiert er das Gerücht, dass Ranko Gigic abhanden kommt. "Er hat ja seit Sommer einen Zwei-Jahres-Vertrag und bleibt damit zu 100 Prozent", sagt König.

"Es muss sich keiner Sorgen machen"

Dass knapp ein Dutzend Spieler den Verein verlassen werden, wirft den Halleiner Funktionär nicht aus der Bahn. "Das ist das Fußballgeschäft und schockt mich gar nicht", sagt König, dessen Club die vielen Abgänge im Sommer wohl auch einkalkuliert hat. Im Frühjahr spart Hallein, das kaum mehr in den Titelkampf eingreifen und in den Abstiegskampf verwickelt werden kann, wohl auch Kosten. Dass es neben Florian Kiss (zuletzt pausiert) und Fabian Schweiger (Puch) noch weitere Neuzugänge geben wird, steht aber auch fest. "Es muss sich keiner Sorgen um uns machen", sagt König.