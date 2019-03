Im Gegensatz zur Privatwirtschaft werden viele öffentlich Bedienstete am Todestag Jesu weiterhin Urlaub bekommen.

In Wien denkt man noch nach, im Bund hat man sich bereits entschieden. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache kündigten an, dass der Bund seinen Bediensteten am Karfreitag weiterhin einen halben freien Tag gewähren wird. So wie es auch ...