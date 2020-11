Die Uni wurde erfolgreich abgeschlossen und die Absolventen sind bereit, in die berufliche Laufbahn einzusteigen. Laut Arbeitsmarktservice steigt die Zahl arbeitsloser Akademiker jedoch. Oft ist die Einladung für ein Vorstellungsgespräch zwar da, aber der Erfolg bleibt aus. Was machen die Bewerber falsch? Profis klären auf und geben hilfreiche Tipps, wie der Start in das Berufsleben gelingen kann.