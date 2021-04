Der neue Gesundheitsminister - ein Mann der Praxis

Wolfgang Mückstein, Allgemeinmediziner und Ärztekammerfunktionär, folgt auf Rudolf Anschober.

"Ihr praktischer Arzt in Wien-Mariahilf." So trat einem bis Dienstagmittag Wolfgang Mückstein, der neue Gesundheitsminister, im Internet entgegen. "Wir bemühen uns sehr, für unsere PatientInnen eine kontinuierliche und persönliche Betreuung zu gewährleisten", verheißen Mückstein und sein Team. Dieses Ziel wird Dr. Mückstein in den kommenden Jahren wohl nicht einhalten können. Der Allgemeinmediziner, Begründer eines der ersten Primärversorgungszentren Österreichs und vom Medienboulevard als "Promiarzt" tituliert, übernimmt die derzeit wohl aufreibendste politische Funktion, die das Land zu vergeben hat.

Einer ...