Heilkräuter sind sein Lebenselixier

Mit zehn Jahren träumte Siegfried Fink von einem Job in der Gastronomie. Warum es ganz anders kam und wie Tradition auch in Zukunft bewahrt werden kann.

Gegen alles ist ein Kraut gewachsen, so heißt es. Wie man aus diesen Kräutern Elixiere macht, weiß Siegfried Fink. Gelernt hat er dies am Küchentisch seiner Eltern. "Wir haben mit 100 Litern in der Woche angefangen", erinnert er sich. Seitdem sind 50 Jahre vergangen. Heute produziert Sonnenmoor 1000 Liter an Kräuterauszügen pro Tag.

Wie es auf dem Küchentisch der Familie Fink damals ausgesehen hat, kann man sich in Anthering ansehen. Dort ist die Küche im Foyer der Sonnenmoor-Erlebniswelt nachgestellt: ...