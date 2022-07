Ab auf den Berg: So leben und arbeiten die Hüttenwirte auf dem Zeppezauerhaus

Woher das Trinkwasser am Zeppezauerhaus kommt und warum dort jeder Knödel gewogen wird, verraten die Hüttenwirte beim Gespräch in der Küche.

"Mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür", sagt Ingrid Lohmeyer und rollt den grünen Teig mit den Händen zu einem Knödel. 115 bis 118 Gramm muss er haben - nicht mehr und nicht weniger. Das ist deshalb wichtig, damit alle 70 Spinatknödel, die sie jetzt formt, dieselbe Größe haben. Nur so werden sie gleichmäßig gar und nur so schauen sie auch später auf dem Teller etwas gleich. Etwa wenn ein Spinatknödel zusammen mit einem Speckknödel serviert wird. Denn am ...