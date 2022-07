Einkehren auf Alm & Berg

Den ganzen Sommer lang stellen wir Ihnen einmal wöchentlich eine Berg- oder Almhütte im Bundesland Salzburg vor. Auch Ihr Hüttentipp ist gefragt! Haben Sie eine Empfehlung, die Sie mit uns und der SN-Leserschaft teilen wollen? Dann schreiben Sie uns doch ein paar Sätze per E-Mail an lokales@sn.at, auf welcher Alm oder Hütte Sie am liebsten einkehren und was diesen Ort für Sie auszeichnet und so besonders macht. Foto von der Hütte und/oder den Hüttenwirten nicht vergessen.