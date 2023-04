Fragen und Antworten: Was man vor der Salzburger Landtagswahl wissen muss

Plus

Wann ist eine Stimme ungültig? Was wird am Sonntag eigentlich gewählt? Und wozu sind Vorzugsstimmen gut? Fragen und Antworten zur Wahl in Salzburg.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Die Landtagswahl in Salzburg findet am Sonntag, 23. April, statt.