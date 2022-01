Mönchsberggaragen-Ausbau: Beschluss im Aufsichtsrat gefallen

Mehrere Dutzend Aktivisten haben am Donnerstagmorgen vor dem Schloss Mirabell gegen den Ausbau der Mönchsberggarage demonstriert. Gleichzeitig tagte der Aufsichtsrat der Parkgaragengesellschaft und fällte mit sechs zu zwei Stimmen den Beschluss für das 40-Millionen-Euro-Projekt.

Um 8 Uhr früh haben sich am Donnerstag rund 60 Aktivisten vor dem Schloss Mirabell getroffen, um ihren Unmut gegen den Ausbau der Mönchsberggarage kundzutun. Auf Plakaten war "Mönchsberg-Verarsche" oder "Nein zum Ausbau" zu lesen. Die Demonstration ist von der Initiative "Nein zum Loch" organisiert worden. Roland Huber, Anrainer der geplanten Baustelle in der Brunnhausgasse im Stadtteil Nonntal, ergriff das Wort: Bürgermeister Preuner und seinem Vize Auinger müsse man das Handwerk legen, meinte der 86-Jährige. So, wie man das Straßenbauprojekt ...