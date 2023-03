Ein Bäcker erfüllt sich den Kindheitstraum

Eine Filiale mitten in der Salzburger Innenstadt, das war seit seiner Kindheit der Traum von Michael Rösslhuber. Gescheitert sei das bisher an den horrenden Mieten, die in der Salzburger Altstadt verlangt wurden. "Mit Corona hat sich das geändert", sagt seine Frau Nicole Rösslhuber. Mittlerweile hat der Bergheimer Traditionsbäcker seine Expansion in eine neue Filiale am Mozartplatz fixiert. Mit der Stadt Salzburg als Vermieterin sei man einig, sagt Rösslhuber. Sobald die Sanierung des Geschäftslokals abgeschlossen sei, werde mit dem Innenausbau für ...