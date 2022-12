"Viktoria Zuckerbäckerei" in Hallein: Die ewig süße Versuchung

Auch wenn sich scheinbar fast alles verändert in diesen Zeiten: Eine Zuckerbäckerei hat immer Saison. Konditormeisterin Viktoria Fuschlberger setzt in Hallein neue, junge Akzente.

Das Backen war schon immer eine Leidenschaft von ihr, so richtig entfacht wurde sie aber erst in einem Praktikum. Dann ging es Schlag auf Schlag: Ende 2019 wagte Viktoria Fuschlberger mit Torten auf Onlinebestellung den Schritt in die Selbstständigkeit, seit einem halben Jahr führt sie auch ein Kaffeehaus in der realen Welt. Es befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft vom traditionsreichen Konditorei-Café Braun am Unteren Markt in der Halleiner Altstadt. Freitags und samstags hat Fuschlbergers Café geöffnet. Der Start sei gelungen, ...