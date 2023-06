Zu Gast bei der Tortenkönigin von Kaprun

Leidenschaft, Fleiß und das gewisse Leuchten in den Augen - das spürt und sieht man, wenn Ulrike Tiefenbacher von ihren "Tortenträumen" spricht.

Das Kitzsteinhorn als monumentaler Traum in Zuckerguss, das Ice Camp als Eisbombe - ein Foto von Ulrike Tiefenbachers Schaustück für die Konditor-Meisterprüfung entlockte den PN ehrliches Staunen. Die junge Kaprunerin ist seit Mai 2022 als selbstständige Konditorin in ihrem Heimatort tätig und erfüllte sich mit "Pinzgausweets" einen Kindheitstraum. "Auf dem Schulweg bin ich als Kind immer bei der Konditorei Morokutti vorbeigegangen und hab' mein zusammengespartes Jausengeld manchmal in eine Eiskugel investiert", erzählt sie schmunzelnd. "Und bald wusste ich: So etwas möchte ich auch." In Ermangelung eines Konditor-Lehrplatzes in Kaprun lernte sie erst einmal Köchin, holte die Konditorlehre dann nach und schloss 2015 in München mit der Meister- und Unternehmerprüfung ab. "Dann wurde mir erst einmal klar, dass ich mir meinen Traum, eine eigene Café-Konditorei, zunächst nicht leisten konnte", lacht sie. Also kochte sie einmal einige Monate in Japan: "Meine Großtante ist dort in einem Kloster und ich wollte einmal etwas ganz Neues sehen." Dann wirkte sie über drei Jahre lang in der höchstgelegenen Backstube Österreichs auf dem Kitzsteinhorn. "Das war toll, aber mir hat irgendwie doch das Kreative gefehlt. Das Tortengestalten hat mich einfach mehr interessiert."

Der Traum von der gläsernen Backstube im eigenen Café

Als die Bäckerei Katschner ihre Backstube übersiedelte, bot sich für Ulrike Tiefenbacher dann die Gelegenheit: Sie konnte einen Teil der frei gewordenen Räumlichkeiten am Salzburger Platz beziehen. "Ich bin froh, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe." Sie hat investiert und renoviert und fertigt dort nun kunstvolle Torten, Süßigkeiten und handgemachte Schokoladespezialitäten - als selbstständige Unternehmerin, mit maximaler Liebe und Kreativität. Auf ihrer Homepage kann man aus verschiedensten Torten wählen, sie kreiert auch individuell auf Bestellung Torten für besondere Anlässe. "Ich hab schon das Gefühl, dass das gut ankommt", sagt Ulrike Tiefenbacher bescheiden - die Rezensionen auf Facebook sind jedenfalls hymnisch.

Im Februar 2020 wurde die Kaprunerin für ihre Kunst mit der Silbermedaille bei der "Olympiade der Köche" in Stuttgart geehrt - unter über 2000 Köch/-innen aus 50 Nationen. Eine Seilbahnstütze ganz aus Schokolade überzeugte damals die Jury in der Kategorie "Artistic Pastry". Eine Teilnahme bei der Olympiade 2024 ist schon jetzt erklärtes Ziel.

Erwähnenswert ist noch Ulrikes "Gletschersachertorte" aus ihrer Zeit am Kitzsteinhorn. "Die ist eigentlich aus einer Not heraus entstanden, weil mir die dunkle Kuvertüre ausgegangen ist", gesteht sie. "Ich hab dann etwas experimentiert und die Torte zum Schluss mit weißer Schokolade überzogen", so die "Gletscherkonditorin", der diese Kreation selbst auch "besonders gut schmeckt". Zukunftsvisionen? "Viele - eine Café-Konditorei mit einer gläsernen Backstube wäre mein Traum." Da kommen wir sicher gern vorbei - zum Schauen und Naschen.