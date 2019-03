Während ÖVP-Bürgermeisterkandidat Herbert Mödlhammer in Mattsee bei anstehenden Projekten und Investitionen stark auf die Hilfe des Landes setzt, will sie SPÖ-Bürgermeisterkandidat Michael Schwarzmayr auch dann umsetzen, wenn es keinen Geldsegen aus dem Chiemseehof gibt.

Die Stichwahl am Sonntag verspricht in Mattsee besondere Spannung. Denn im ersten Wahlgang am 10. März ging Herbert Mödlhammer als ÖVP-Bürgermeisterkandidat mit 44,6 Prozent oder nur 30 Stimmen Vorsprung auf den SPÖ-Kandidaten Michael Schwarzmayr (43,0 Prozent) als Erster durchs Ziel. ...