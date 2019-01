Kitzbühel: Neumayers Frieden mit der Streif

Der Radstädter fuhr in Kitzbühel sein bisher bestes Weltcupresultat ein.

Drei Jahre lang war die Beziehung von Christopher Neumayer zu Kitzbühel äußerst kompliziert. Gleich vier Mal hatte ihn die Streif abgeworfen, glücklicherweise immer ohne große Folgen. So auch am Dienstag im ersten Abfahrtstraining. Es folgte Platz 18 im zweiten Training und nun mit Rang 21 sein bisher bestes Ergebnis im Weltcup.

Anzeige

"Dabei hat mir die Streif immer schon gut gefallen. Dass ich jetzt meine Trainingsleistung bestätigen konnte und hier mein bestes Ergebnis einfahre, das tut gut und gibt viel Motivation für die Zukunft", sagt der 26-jährige Radstädter. Rundum glücklich war Neumayer dennoch nicht. Ein Fehler in den Bereichen Hausberg und Traverse vereitelten einen Platz unter den besten 15, vielleicht sogar in den Top 10. "Trotzdem war es ein Schritt vorwärts, auf dem ich aufbauen kann", sagt Neumayer.

Wie schnell es weiter Richtung Spitze gehen kann, das haben Otmar Striedinger und Daniel Danklmaier mit den Plätzen drei und fünf bewiesen. Unter dem Motto "Was sie können, kann ich auch" schöpft Neumayer auch Mut von den Leistungen seiner Kollegen. "Im Training matchen wir uns", sagt Neumayer, der sich durch die Abfahrtswertung im Europacup seinen Startplatz im Weltcup gesichert hatte.

Das will Neumayer auch diesen Winter versuchen. Die Europacupabfahrt in Kitzbühel musste er wegen einer Magenverstimmung auslassen. Die Rennen am Dienstag und Mittwoch in Chamonix aber stehen auf dem Plan. Dann geht es direkt weiter nach Garmisch, wo nächsten Samstag die Abfahrt steigt. Der "leichtere" Weg zum Weltcupticket 2019/20 führt sogar über den Weltcup, wenn er es da unter die besten 30 schafft. "Es wartet jedenfalls ein hartes Programm", weiß Neumayer, der den verletzten Max Franz auch noch am Sonntag im Kitzbüheler Super G ersetzt.