Halleiner Freiheitliche ab sofort ein "Familienunternehmen"

Der 55-jährige Peter Mitterlechner ist der blaue Kandidat für die Bürgermeisterwahlen im März. Stadtparteiobmann Oliver Mitterlechner (31) steckt zugunsten seines Vaters zurück.

Die Ziele für den 10. März sind klar formuliert: Stichwahl um den Bürgermeistersessel und mindestens 2o Prozent der Stimmen bei der Gemeindevertretungswahl (2014: 8,3 %). "Wir wollen die absolute Mehrheit der ÖVP brechen", sagt Oliver Mitterlechner. Der 31-Jährige führt die Halleiner FPÖ seit zwei Jahren und war für viele der logische Bürgermeisterkandidat. Beim Stadtparteitag am Samstag wurde dann aber der 55-jährige Quereinsteiger Peter Mitterlechner auf den Schild gehoben.

"Wir gehen als Team ins Rennen." Oliver Mitterlechner

"Ich habe den ersten Listenplatz nie für mich reklamiert. Wir haben in meinem Vater den bestmöglichen Kandidaten gefunden. Wir gehen als Team ins Rennen", sagt Oliver Mitterlechner. Sein Vater sei als früherer sozialistischer Gewerkschafter und Betriebsrat ein Mensch der Arbeit, bodenständig und nah am Menschen. Er selbst sei nicht auf ihn zugegangen. "Ein Vorstandsmitglied hat ihn kontaktiert."

Der auf dem zweiten Listenplatz kandidierende Oliver Mitterlechner übernimmt die Funktion des Wahlkampfmanagers. Den Wahlkampf will er auf der Straße austragen. "Dort liegt unsere Stärke, dort werden wir hingehen." Erste Aktionen sind bereits im November in Rif geplant.

Geärgert hat das blaue Führungsduo, dass sich manche über den jüngsten Antrag der FPÖ-Fraktion in der Gemeindevertretung lustig gemacht haben. Darin ging es um die Forderung, auf der Pernerinsel kostenpflichte Stellplätze für Wohnmobile einzurichten. "Es geht uns darum, das touristische und wirtschaftliche Potenzial der Richtung Süden fahrenden Camper für Hallein zu nützen. Festspielkultur und Campingtourismus schließt sich nicht aus", betont Peter Mitterlechner, dessen Idee der Antrag ursprünglich war.

An der Ausarbeitung des kürzlich vorgestellten blauen 26-Punkte-Programms für Hallein war der gebürtige Halleiner noch als einfaches Parteimitglied beteiligt. Als der SALK-Betriebstechniker vor zwei Jahren in die Partei eintrat, tat er das noch in erster Linie, um seinen Sohn zu unterstützen. Jetzt will er die schwarze Vormacht brechen. Schaffen will er das unter anderem mit den Themen Sicherheit - "das subjektive Sicherheitsgefühl vieler Halleiner hat sich verschlechtert" -, Infrastruktur und Bürgernähe: "Die Tür des Bürgermeisters muss offen stehen."