In Tracht immer richtig gewickelt

Die Piesendorferin Petra Winner hat ein Dirndl kreiert, das das Trachtentragen einfacher macht.

"Mein Opa war Schuster und meine Oma hat immer sehr viel genäht, das hat mich geprägt", erzählt Petra Winner über die Anfänge ihres kreativen Talents. "Zwirn und Nähmaschine waren irgendwie immer dabei. Ich erinnere mich, dass ich als Kind einfach einmal selber einen Stoff zugeschnitten habe, um einen Rock und ein Oberteil zu nähen - ganz ohne Anleitung."

Mittlerweile ist die gebürtige Piesendorferin als "Damenkleider- und Schmuckmacherin" in ihrem Atelier in Koppl unter dem Namen "feineswerk" selbstständig und schneidert handwerklich gekonnt und nach Herzenslust.

Als Absolventin der Modeschule in Mödling hat die dreifache Mutter und gelernte Goldschmiedin auch noch die Trachtenklasse im Annahof in Salzburg absolviert - und ursprünglich "klassische" Dirndln genäht. Ihre Kreation, das "Wickeldirndl", entstand aus den Erfordernissen des Alltags heraus.

Frauenfreundlich, bequem und in der Maschine waschbar

"Ich hab ja drei Kinder und bei der Kleinsten hat es mir dirndltechnisch gereicht. Man ist immer in Bewegung und ein Dirndl ist da oft so unbequem und eng, die Schürze verrutscht, die Bluse muss gebügelt werden. Die Idee war, etwas zu kreieren, was praktischer ist und uns Frauen etwas entgegenkommt", schmunzelt Petra Winner.

Das Oberteil des neuen Dirndls ist aus weichem Jersey, der Rock aus Baumwolle. Die Schürze ist im Kleid schon integriert. Angezogen wird es wie ein Wickelkleid -"da ist man schnell drin und es ist einfach sehr bequem", so seine Schöpferin. Durch die unkomplizierte Wickeltechnik kann das Kleid gut mitwachsen ("ca. eine Größe geht gut") bzw. schrumpfen. "Auch wenn man einmal etwas mehr gegessen hat, ist das praktisch", meint sie verschmitzt. Was verschiedene Designs, Farben und Stoffe angeht, ist das Wickeldirndl genauso vielfältig wie die klassische große Schwester.

"Traditionelle Elemente wie Verzierungen, Stickereien und Rüschen werden in die Kreationen übernommen und machen jedes Kleid zu etwas Besonderem", sagt Winner. Bestellen kann man die Dirndln "auch online - aber es ist mir lieber, wenn die Damen zu mir ins Atelier kommen und selber probieren, damit sie wissen, wie es sich anfühlt."

Die neue Dirndl-Kreation kommt bei den Trägerinnen sehr gut an: "Bis jetzt gibt es nur positive Rückmeldungen." Einziges Limit: "Bei größerer Größe, so ab 44/46, ist das Wickeldirndl nicht mehr so gut tragbar. Da ist die klassische Version sicher optimaler." Petra Winners Entwürfe kann man in ihrem Atelier probieren, auch individuelle Kundenwünsche werden berücksichtigt. Das zeitlose Dirndl hat eine gelungene neue Version mehr.