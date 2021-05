Zwischen Schafberg und Zwölferhorn

Von Strobl am Wolfgangsee entlang durch das Naturschutzgebiet Blinklingmoos.

Fit in die Natur

Das Blinklingmoos auf der Südseite des Wolfgangsees ist eines der größten und am besten erhaltenen Hochmoore in Salzburg. Zwischen See und Moos verläuft ein großartiger Themenweg, dessen Länge sich ganz nach Lust und Laune variabel gestalten lässt. Der Rückweg erfolgt dann einen Stock höher auf dem Aberseeweg (Nr. 15).

Viele Informationspunkte, die praktischerweise auch gleich als Rastgelegenheit dienen, erklären den Wert der stillen Landschaft. Entstanden ist das Moos vor rund 9000 Jahren am Ende der letzten Eiszeit, als ...