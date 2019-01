Ausflug in die Hofreitschule

Mitten in die morgendliche

Hektik tönt es plötzlich laut und deutlich: "Wir gehen heute in die Hofreitschule." Alle Blicke sind auf den Junior gerichtet. Hofreitschule? Ja, samt Rucksack mit Jause. Warum das die Eltern erst jetzt erfahren? Es war doch die Rede von Forschertagen in der Schule. Stress. Rucksack richten, Jause rein und noch schnell was mitgegeben gegen die lästige Pferde-Allergie. Alles geht sich irgendwie aus. Uff.

Erst vor der Schule wird klar: Es ist nicht die Hofreitschule, sondern die Pädagogische Hofreit... äh Hochschule, wo die Forschertage für die Kleinen stattfinden.

Trotzdem einfach zum

Wiehern.