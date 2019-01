Weihnachtsstern im Winterschlaf

Daheim steht ein Weihnachtsstern. Die Blätter kräftig, das Grün satt. Er bekommt sein Wasser, er hat ein günstiges Plätzchen zum Verweilen. Nicht zu kalt, nicht zu warm, nicht zu dunkel, nicht zu hell. Sein Dasein dürfte ihm durchaus Freude bereiten. Soweit man einer Pflanze eine Gefühlsregung nachweisen kann. Sonst wäre sie - so sagt es dem Laien zumindest das Bauchgefühl - ja längst eingegangen. An dem Weihnachtsstern ist rein gar nichts auszusetzen. Außer vielleicht das: Er blüht nicht. Nicht die kleinste Knospe. Das Internet gibt sich in puncto gute Tipps, wie man ihn zum Erblühen bringt, ungewöhnlich zugeknöpft. Daher die Frage an Sie, liebe Leser: Weiß jemand Rat?

