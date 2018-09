Ein Milizoffizier soll die Finanzabteilung in Salzburg übernehmen

Hofrat Herbert Prucher geht demnächst in Pension. Wer ihm als Chef der Finanzabteilung im Landesdienst nachfolgt, dürfte seit Dienstag klar sein.

Er ist der wohl wichtigste Beamte des Landes - der Leiter der Abteilung 8, Finanzen. Seit dem Spekulationsskandal in Salzburg steht diese Personalie besonders im Fokus des Interesses. 2013, als Eduard Paulus zunächst suspendiert und dann in Pension geschickt wurde, haben sich zwar mehr als 30 Kandidaten für den Posten beworben. Geworden ist es dann aber ein ganz anderer: Der SPÖ-nahe Hofrat Herbert Prucher (zuvor Sozialabteilungsleiter). Prucher wurde im Vorjahr noch einmal von der Landesregierung im Amt verlängert. Doch auch seine Pensionierung steht Ende des Jahres nun an.