Gegner bezeichnen Bernd Gollackner als "braven Diener seiner Herren". Darauf hat der neue, oberste Personalvertreter im Land eine Antwort parat.

Für die SPÖ ist es ein Schock, für die ÖVP eine Sensation: das Wahlergebnis in der Personalvertretung. 2300 Bedienstete des Landes haben am Montag abgestimmt. Das Ergebnis bescherte der FCG/ÖAAB-Fraktion eine absolute Mehrheit im Zentralausschuss und eine Mehrheit in den Dienststellenausschüssen. Erstmals seit 2003 ist der Landesdienst wieder "schwarz".