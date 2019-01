Ehemaliger Polizei-Hofrat klagte Republik: Salzburgs Polizeidirektor sagte als Zeuge aus

Schon seit Oktober 2017 wird am Landesgericht Salzburg die Amtshaftungsklage eines im Herbst 2015 im Alter von 57 Jahren pensionierten Polizei-Hofrats verhandelt. Der Ex-Polizeijurist will von der Republik (als Rechtsträgerin seines Ex-Arbeitgebers) 115.000 Euro Entschädigung.

Die eingeklagten 115.000 Euro setzten sich so zusammen: 95.000 Euro wegen erlittenem Verdienstentgang und ungerechtfertigter Suspendierungen, zudem 20.000 Euro an Schmerzensgeld wegen angeblichen Mobbings durch zwei einstige Vorgesetzte. Besagte zwei hochrangige Polizisten, einst unmittelbare Vorgesetzte des Klägers, sind im Zivilprozess Nebenintervenienten der beklagten Republik.

Anzeige

Der Ex-Polizeihofrat war einige Jahre Referent des Strafamts und von 2012 bis 2014 dessen Leiter. Er wirft unter anderem einem seiner damaligen Vorgesetzten - dieser ist ebenfalls Polizeijurist und nun Leiter einer großen Abteilung bei der Salzburger Exekutive - vor, ihn durch willkürliche Weisungen schikaniert zu haben: "Er hatte sich zunehmend auf mich eingeschossen", so der Kläger.

Was der Ex-Vorgesetzte als Zeuge im laufenden Zivilprozess scharf zurückwies. So stimme es "sicher nicht", dass er mit dem Kläger, der damals "zunehmend durch fachliche Mängel und dienstrechtliche Verfehlungen" aufgefallen sei, nur per schriftlicher Weisung kommuniziert habe. Im Gegenteil, so der des Mobbings Bezichtigte: "Wenn etwas bei der Bearbeitung von Akten im Strafamt nicht passte, habe ich mit dem jetzigen Kläger immer zuerst mündlich gesprochen und ihm eine Anordnung gegeben. Die hat er leider oft ignoriert."

Am Dienstag, Verhandlungstag fünf, trat unter anderem Landespolizeidirektor Franz Ruf in den Zeugenstand. Den Vorwurf des Klägers, dieser habe sich damals wegen - angeblichen - Mobbings mehrfach an ihn, Ruf, gewandt, aber er, der Polizeidirektor, sei untätig geblieben, stimme nicht: "Es gab mehrere lange persönliche Gespräche mit dem Kläger. Und auch Mailverkehr. Ich habe stets, nach Vorgabe des Dienstwegs, die erforderlichen rechtlichen Schritte eingeleitet beziehungsweise veranlasst", betonte Ruf. - Richter Andreas Wiesauer schloss nun am Dienstag das Verfahren.

Das Urteil ergeht schriftlich.