Versteckte Gefahr lauert in der Gasteiner Ache

Bad Hofgastein braucht dringend einen besseren Hochwasserschutz. Aber das Projekt spießt sich. Ein Baustopp würde den Kurort hart treffen.

Eine neue Seilbahn samt Parkhaus und eine neue Ortseinfahrt mit Busbahnhof hat die Tourismusgemeinde Bad Hofgastein schon. Aber für ein weiteres, dringend notwendiges Großprojekt, den Hochwasserschutz, ist kein Baubeginn in Sicht. Dabei dauern die Diskussionen schon ein Vierteljahrhundert und Hofgastein wäre nach dem Zeller Becken (im Bau) das letzte große Vorhaben im Land.

Die letzten extremen, historischen Hochwässer im Gasteiner Tal (in den Jahren 1965 und 66) sind schon lang her. Aber Ende Oktober des Vorjahrs entging der Kurort nur knapp einer Katastrophe. Von den geplanten Verbauungen mit Dämmen, Mauern, Retentionsflächen und Renaturierungen sind bei Weitem nicht alle Grundbesitzer und Einwohner überzeugt. "Ohne Grundeigentümer geht gar nichts", sagte der scheidende Bürgermeister Fritz Zettinig (ÖVP) am Mittwoch im Kursaal in der jährlichen Bürgerversammlung der Marktgemeinde. Wenn Grundeigentümer auch ein "kleines Fleckerl" Bauland für ihre Kinder bekämen, würden sie vielleicht zustimmen.

"Am Hochwasserschutz scheiden sich die Geister in der Bevölkerung", weiß Gemeinderat Markus Viehauser (ÖVP), der den Bau- und Raumplanungsausschuss leitet. "Die einen brauchen ihn, die anderen nicht." Aber der Schutz sei unerlässlich. Sonst könnte sich der Ort an der Ache nicht weiterentwickeln. Nach dem Gefahrenzonenplan seien Hunderte Privathäuser und Hotels in der roten Zone. Weder Aus- noch Neubauten seien möglich. Dazu komme die Entwertung von Liegenschaften und gewidmetem, nicht genutztem Bauland. Ob der Schutz allerdings in der geplanten Form umgesetzt werde, sei eine andere Frage.

Eine weitere Hürde ist die Gründung einer Genossenschaft, die alle Interessenten ins Boot holt. "Sonst müsste die Gemeinde in Vorleistung treten", so Viehauser. Es gäbe bis zu 80 Prozent Förderungen (größtenteils vom Bund). 20 Prozent wären auf Gemeinde und Betroffene aufzuteilen. Die Gesamtkosten werden auf 20 Millionen Euro geschätzt.

Mit dem Problem hängt auch die Tatsache zusammen, dass sich die Ausarbeitung des neuen Räumlichen Entwicklungskonzeptes gerade erst in der Anfangsphase befindet.

SPÖ-Vizebürgermeister Hans Freiberger sagt, die Bürgermeisterpartei habe das Projekt Hochwasserschutz etwas vernachlässigt und hinausgeschoben. Die geplanten Mauern und Erdwälle "wollen wir nicht", sagt Freiberger, "das kommt nicht, es gibt andere Möglichkeiten", etwa die Ache auszuweiten, damit "ein schönes Naherholungsgebiet" entstehen könne. Hochwasserschutz "mit Mehrwert", heißt das Stichwort - beispielsweise ein Abenteuer-Wasser-Spielplatz. So etwas schwebt den anderen Gemeindeparteien ebenfalls vor.

"Je länger wir warten, desto teurer wird es", warnt FPÖ-Gemeindevertreter Peter Kaiser. "Wenn man nichts macht, gibt es kein Bauland mehr." Und das Land werde die Fördermittel nicht ewig zur Verfügung halten.

Michaela Hütteneder-Estermann von der Liste Gemeinsam für Bad Hofgastein (GfBH) fordert, den Hochwasserschutz umzusetzen. Sie will Aufklärung darüber, warum das Projekt "gerüchteweise auf Eis liegt".

Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) ist zuversichtlich, dass die Verhandlungen bis Juni in Richtung Abschluss gehen. Es sei "völlig normal", dass es Diskussionsprozesse und Vorbehalte gebe. "Es ist ein sehr gutes Projekt." Es werde sich daran "nichts großartig ändern". Gewisse Details könnten abgeändert werden.