Gastkommentar SN

Wir müssen nicht warten. Es gibt nahezu alles in "Echtzeit". Liveberichte von den neuesten Katastrophen, das GPS nennt unsere momentane Position und in gewissen Städten sehe ich sogar, wo die U-Bahn gerade steckt. Es geht immer noch mehr. Wir müssen die Zeit nur nutzen. Auch wenn der Spruch, dass Zeit Geld sei, falscher nicht sein könnte: Warum können sich reiche Menschen alles kaufen, aber keine Zeit?

Haben wir da eine Abwandlung des klassischen Teufelspakts? Ich gebe dir mein Bestes, meine Zeit, und du gibst mir dafür Geld, viel Geld! Wumm und tusch und es ist passiert. Stoff für eine Oper. Der arme Reiche. Samt Moral: Reich macht nicht glücklich. Also tröstet euch, ihr Armen. Oder … optimiert euch. Wenigstens ein bisschen. Tauscht Zeit für wenig Geld, zum Beispiel.