Abtenauer Bergbahnen setzen auf Skitourengeher und Familien

Der neue Geschäftsführer der Abtenauer Bergbahnen, Christian Bohensky, plant einen Radtrail und ein Konzept für Skitourengeher.

"Anderswo werden die Skitourengeher ausgesperrt. Wir arbeiten an einem Konzept speziell für diese Gruppe. Bei uns sind sie willkommen, das Tourengehen bleibt sicher erlaubt", sagt Christian Bohensky. Der gebürtige Mühlviertler ist seit 1. Jänner Geschäftsführer der Abtenauer Bergbahnen. Sein Vorgänger Eugen Bernhofer hat sich in die Pension verabschiedet. Der "Neue" will verstärkt auf Familienfreundlichkeit und Funsportarten setzen. So sollen mit einem Radtrail Mountainbiker nach Abtenau gelockt werden.

Bohensky legt dabei Wert auf die Feststellung, dass er sich in keinem Angestelltenverhältnis befindet. "Ich habe den 20-Stunden-Job als Geschäftsführer als selbstständiger Unternehmer übernommen. Ich habe mich quasi selbst entsendet."

Nach Abtenau pendelt der im tschechischen Lipno wohnende 46-Jährige bereits seit 25 Jahren. Mit seiner in dem tschechischen Grenzort angesiedelten Marketingagentur hat sich Bohensky unter anderem der grenzüberschreitenden touristischen Vernetzung verschrieben.

Zu den Abtenauer Bergbahnen kam Bohensky über die "Zwischenstation" Markus Gutjahr. Für das Hotel Gutjahr macht Bohensky nicht nur das Marketing, Markus Gutjahr ist auch Partner in dessen Agentur. "Über ihn habe ich erfahren, dass ein Geschäftsführer gesucht wird", sagt Bohensky im TN-Gespräch.

Die finanziellen Schwierigkeiten der vergangenen Jahre scheinen derzeit keine Rolle zu spielen. "Mit der Saison sind wir bisher zufrieden, der frühe Schnee war ein Riesenglück. Es geht sich mit einer schwarzen Null aus."