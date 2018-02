Mehr als die Hälfte der Salzburger ab 40 ist zu dick

Der größte Gesundheitscheck des Landes mit tausenden Teilnehmern läuft gerade. Die ersten Zwischenergebnisse bei Fitness und Gewicht sind teils schockierend.

Viele Salzburger über 40 haben bereits per Post eine Einladung von Universitätsklinikum (SALK), Paracelsus Medizinischer Privatuni und Land Salzburg erhalten. Und viele werden noch einen Brief in ihrem Postkasten finden. Der Zufall hat sie ausgewählt, an der größten Gesundheitsstudie des Landes mitzuwirken: der "Paracelsus 10.000". Ende März werden die Daten von 6000 Teilnehmern ausgewertet sein. So viele haben bis jetzt mitgemacht. Im Schnitt testet das Team neun bis zehn Personen täglich.