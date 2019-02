Post stellte Dutzende Bankomatkarten nicht zu

Viele Walser warteten vergeblich auf ihre neuen Bankkarten. Die Sparkasse beklagt massive Probleme mit der Post.

"Ihre Karte ist ungültig." Franz Berger konnte kaum glauben, was am Bildschirm des Bezahlsystems zu lesen war. Der Versicherungsmakler wollte diese Woche in einer Walser Trafik eine Vignette kaufen und mit seiner Bankomatkarte bezahlen. Ein Blick auf die Karte zeigte: Diese war mit Ende 2018 abgelaufen. "Ich bezahle fast alles online, daher ist mir das nicht aufgefallen", sagt Berger. Eigentlich hätte der Flachgauer noch im vergangenen Jahr eine neue Bankomatkarte per Post zugeschickt bekommen sollen - diese kam jedoch nie an.