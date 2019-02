Pünktlich zu Valentin sprießen in Golling die Blumen

Lidwina Leitner ist eine von Salzburgs ersten Adressen, wenn es um Hochzeitsblumenschmuck geht. Nun startet die 30-jährige Gaißauerin mit Blumen Niebaur in Golling neu durch.

Draußen zeigt der Februar mit Schneematsch und Nieselregen sein hässlichstes Gesicht, drinnen hält bereits der Frühling Einzug mit gemütlichen Klängen von Jack Johnson, Blumenduft und bunten Blüten in allen Farben und Formen: Gegenüber dem Café Maier im Gollinger Markt leitet Lidwina Leitner seit Montag die neu eröffnete Filiale der Kuchler Blumenhandlung Niebaur. Die 30-Jährige war seit ihrem Lehrabschluss selbstständig und hat sich in Salzburg und darüber hinaus vor allem mit Hochzeitsfloristik einen Namen gemacht - 75 Hochzeiten stattete sie 2018 mit Blumenschmuck aus, "manchmal drei an einem Wochenende", sagt die gebürtige Gaißauerin. Auch für 2019 ist sie fast ausgebucht, "und sogar für 2020 füllt sich der Kalender schon".