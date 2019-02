Zwei HTL-Schüler bei WorldSkills

David Viskovic aus Berndorf und Jakob Buchsteiner (2. u. 3. v. l.) aus Salzburg (beide HTBLuVA Salzburg) haben sich wie drei weitere Salzburger für die diesjährige Berufs-WM WorldSkills qualifiziert.

Der mehrtägige Bewerb wird von 22. bis 27. August in Kazan (Russland) ausgetragen. In der Vorwoche ging der dreitägige Trainingsauftakt über die Bühne. Die beiden HTLer werden gemeinsam antreten - und zwar im Teambewerb Mechatronik. Ein Schülerporträt folgt in einer der nächsten Ausgaben der Stadt Nachrichten. Bild: WORLDSKILLS/LARESSER