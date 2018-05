Sie hat ein Herz für Zwergerl

Barbara Bacher haucht alten Parkanlagen neues Leben ein. Drei Jahre lang arbeitete die Gartenhistorikerin am neuen Konzept für den Zwergerlgarten.

Die faszinierenden Figuren aus Untersberger Marmor kennt jeder Salzburger, die historische Bedeutung hingegen nur wenige. "Der Zwergerlgarten ist vermutlich der älteste in Europa", sagt Barbara Bacher.

Die Landschaftsarchitektin und Gartenhistorikerin aus Linz hat einen erheblichen Teil dazu beigetragen, dass die insgesamt 17 barocken Figuren ab 25. Mai in ganz neuem Licht zu entdecken sind: Im Herzen des Zwergerlgartens befindet sich nun ein kreisförmiger Rundgang, an dem elf der ursprünglich zwölf Monatsallegorien - der November ist verschollen - formiert sind. Fünf weitere Zwergerl befinden sich am Eingang und in einem markanten Eck dieses Platzes. "Die Zwerge sollen miteinander in Dialog treten. Sie erzählen Geschichten", sagt Bacher.

Drei Jahre lang wurde - in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt - an dieser Neugestaltung gearbeitet. "Wir sind auf die Geschichte der Wasserbastei eingegangen. Früher gab es eine barocke Brunnenanlage im Zentrum. Von hier aus hat man früher auf die Salzach geblickt", erläutert die 52-Jährige.

Die Zwergerl sind erst seit 1924 auf der ehemaligen Befestigungsanlage zu Hause. Ihr angestammter Platz befand sich auf dem heutigen Zauberflötenspielplatz eine Etage tiefer.

Ob die Zwergensammlung bereits Teil der Planungen von Johann Fischer von Erlach für den Mirabellgarten war, ist nicht belegt. Erstmals dokumentiert ist der Zwergerlgarten in einem Plan aus dem Jahr 1717. 1811 wurden die Zwergerl versteigert. Sie waren aus der Mode geraten. 1919 kaufte der Stadtverein die Zwergerl zurück, erhielt aber nur 17 der ursprünglich 28 Figuren. "Wir wissen, dass sich zwei Zwerge in Salzburg befinden und vier weitere in Deutschland. Von fünf Zwergen fehlt jedoch jede Spur", sagt Stadtgärten-Amtsleiter Christian Stadler.

Sechs Sockel im neuen Garten wurden bewusst leer gelassen, falls die Stadt doch noch den einen oder anderen Zwerg erwerben kann. Darauf hofft auch Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP), der vor der Eröffnung des "neuen" Zwergerlgartens am 25. Mai in Erinnerungen schwelgt: "Als kleines Kind war ich etwa gleich groß wie die Zwerge."

Barbara Bachers Mission in Salzburg ist indes noch nicht erledigt. Für den Renaissancegarten in Hellbrunn hat sie ein Gutachten erstellt: "Der Park ist in einem schönen Zustand. Aber einige der alten Wege sind verschwunden. Und Wege sind das Rückgrat einer Parkanlage."